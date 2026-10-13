В Московской области обсудили развитие предпринимательских классов

В Подмосковье на базе Домодедовской гимназии №5 состоялось региональное совещание трансформационного проекта «Региональная модель профильной навигации «Маршрут в профессию» по треку «Предпринимательские классы Подмосковья», в мероприятии приняли участие более 180 руководителей школ с предпринимательскими классами. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Во время пленарной части с докладами выступили представители власти, бизнеса и образования. Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова рассказала об интеграции учащихся в экономику — от идеи до бизнес-плана. Президент Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Валентин Усов и генеральный директор «Импресс Флексиблз» Виталий Петровский поделились практическим опытом взаимодействия бизнеса и школы. Спикеры также рассказали об особенностях организации предпринимательского класса. Кроме того, участники встречи посетили дискуссионную площадку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.