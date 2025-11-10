В Московской области от гриппа привились почти 4 млн жителей
Минздрав: почти 4 млн жителей Подмосковья привились от гриппа
Фото: [istockphoto.com/Kateryna Onyshchuk]
В Подмосковье бесплатную вакцинацию от гриппа прошли более 3,8 млн жителей, процедура доступна в поликлинике по месту прикрепления и в мобильных комплексах, которые выезжают в оживленные места. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Прививка — самый эффективный способ защиты от болезни и опасных осложнений», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве напомнили, что детям прививки также делают в школах и детских садах. Перед процедурой врачи осматривают пациентов, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. График выездов мобильных комплексов размещен здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.