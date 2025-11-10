В Московской области от гриппа привились почти 4 млн жителей

В Подмосковье бесплатную вакцинацию от гриппа прошли более 3,8 млн жителей, процедура доступна в поликлинике по месту прикрепления и в мобильных комплексах, которые выезжают в оживленные места. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.