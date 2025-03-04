В Московской области пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года»

В Подмосковье начался региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди педагогических работников системы среднего профессионального образования, торжественная церемония открытия прошла в Корпоративном университете развития образования. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие открыла начальник управления подготовки педагогических кадров и дополнительного профессионального образования областного Минобразования Елена Белик. В региональном этапе примут участие 53 кандидата, их отбирали по наличию выпускников, успешно сдавших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, а также по опыту подготовки победителей и призеров чемпионатов по профессиональному мастерству. Кроме того, оценивалось умение разрабатывать и внедрять инновационные методы обучения и не только.

В ходе регионального этапа участникам предстоит представить свои практики подготовки студентов и провести открытые мастер-классы со студентами. Их работы оценят 42 эксперта, они определят девять лауреатов и одного победителя. Последний будет представлять Московскую область во Всероссийском финале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.