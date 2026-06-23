В Московской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

В честь Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, по всей Московской области прошло более 100 патриотических акций, митингов и просветительских мероприятий. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Акции „Свеча памяти“ и „Огненные картины войны“ стали самыми массовыми: волонтеры, юнармейцы, активисты молодежных организаций и просто неравнодушные жители почтили память героев Великой Отечественной войны тысячами зажженных огоньков во всех городах области», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Накануне скорбной даты на территории Мемориального парка в Коломне более 500 волонтеров, школьников, студентов, ветеранов и участников специальной военной операции объединились для создания масштабной «огненной картины». Они выложили «Поезд Победы» из 10 тыс. свечей как памятник тем, кто ценой усилий вез снаряды к линии фронта, спасал детей из блокадного Ленинграда и возвращался домой с Победой. Одним из участников акции стал председатель областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Виктор Рвачев.

Кроме того, в округе волонтеры и активисты молодежных организаций запустили акцию «Послание победителей. Связь поколений с 1945 по 2045 год», участники которой написали письма-обращения к потомкам. Капсулу с ними передали на хранение в Музей-заповедник «Коломенский Кремль», чтобы открыть ее в столетний юбилей Победы.

В Звездном городке волонтеры Подмосковья при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области провели акцию по зажжению свечей.Кроме того, в Шатуре и Рошале волонтеры вместе с молодежью зажгли более 5 тыс. свечей и создали образ Родины-матери и силуэт танка и так далее.

В Наро-Фоминске в 4:00 утра у стелы «Город воинской славы» прошла ежегодная акция «Война началась сегодня». К дате также приурочили разнообразные образовательные и культурные форматы и многое другое

Мероприятия прошли в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.