В Московской области провели тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ

В Подмосковье прошло первое Всероссийское тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ, более 18 тыс. выпускников написали экзамены по биологии, информатике и английскому языку. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие организовали на базе 257 пунктов проведения ЕГЭ, чтобы отработать технологии проведения экзаменов. Это также поможет ученикам ознакомиться с процедурой ЕГЭ и снизить напряженность перед настоящими экзаменами. Еще два тренировочных мероприятия в регионе пройдут 27 марта и 12 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.