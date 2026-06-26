В Московской области увеличилось количество молодых предпринимателей
Число молодых предпринимателей выросло на 3% в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Число молодых предпринимателей выросло на 3% за год в Подмосковье и составило более 85,5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Самая высокая их доля приходится на деятельность компьютерных клубов — почти 70%, а также на разработку компьютерных игр, интернет-рекламу, ИТ-курсы.
За 5 лет число предприятий в сфере информационных сервисов выросло в 4,5 раза, в ИТ-образовании — в 3,5 раза.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил новый формат инфраструктуры для бизнеса в рамках Форума регионов Белоруссии и России.