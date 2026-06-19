В Московской области заработал чат психологической поддержки для участников СВО и их семей

С июня для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, членов их семей и близких погибших защитников Отечества заработал Единый федеральный чат медицинской психологической поддержки в сети «ВКонтакте» . Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В чате дежурят квалифицированные медицинские и клинические психологи и помогают справляться с тяжелыми переживаниями. Особенность формата в том, что помощь можно получить бесплатно и оперативно — именно тогда, когда она особенно нужна. При этом общение полностью анонимно: раскрывать личные данные не требуется. Среди главных плюсов также прямое взаимодействие с живыми специалистами: в работе чата не задействуют искусственный интеллект.

Опыт предыдущих лет подтверждает востребованность такого решения: за 2 года работы аналогичного чата в Telegram специалисты обработали свыше 35 тыс. индивидуальных обращений, сообщество объединило более 23 тыс. человек из разных уголков страны. Сейчас наблюдается устойчивый спрос именно на дистанционные способы психологической помощи — они позволяют избежать необходимости личного визита в медучреждение и связанных с этим переживаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.