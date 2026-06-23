В Мособлдуме обсудили вопросы безопасности в период избирательной кампании

Круглый стол по вопросам обеспечения общественной безопасности в период избирательной кампании провела Московская областная дума. В этом году выборы пройдут с 18 по 20 сентября.

В регионе будет создано около 4 тыс. избирательных участков. Еще 51 участок организуют в местах временного проживания граждан. Свыше 2,5 тыс. участков откроют на базе образовательных учреждений, около 1 тыс. обустроят в учреждениях культуры.

В Подмосковье насчитывается более 6,1 млн избирателей. Для их информирования о порядке голосования был создан проект «ИнформУИК». Члены УИК — более 12,9 тыс. человек — проходят специальное обучение.

На всех избирательных участках оборудуют видеонаблюдение. Почти 3 тыс. участков будут оборудованы стационарными рамками металлодетекторов, остальные — ручными металлодетекторами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.