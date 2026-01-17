В субботу и воскресенье, 17 и 18 января, в Можайском округе проведут вывоз снега по десяткам адресов, пока специалисты завершают расчистка и вывоз снега с улицы Амбулаторной, включая тротуар возле первой школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Данный участок является ключевым подъездом к социально значимым объектам – Можайской больнице и образовательному учреждению. После этого бригада переключится на расчистку дворовых территорий по адресам: ул. Мира, 10 и 6А; ул. 20 Января, 2 и 23 и ул. Луговая. В субботу работы также пройдут на улицах Александра Жарова, Ясеневая, Генерала Денисова, Минская, на Октябрьской площади и в поселке Гидроузел.

Жителям напомнили, что обратиться по вопросам уборки снега можно через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС): 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 и короткий номер 112

