Губернатор Воробьев рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье

В ночь на пятницу, 9 января, Подмосковье накрыл мощный циклон «Фрэнсис», который принес сильную метель и гололедицу, к вечеру высота сугробов может достигнуть 40-50 см. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали свыше 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники — это дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств», — написал губернатор.

По его словам, специалисты работают в круглосуточном режиме. Прежде всего усилия направляют на расчистку дорог, тротуаров и подъездов к домам. Воробьев добавил, что общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме, однако, из-за погодных условий возможно увеличение интервалов.

Он посоветовал местным жителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, стоит соблюдать осторожность во время движения в связи с гололедицей и снежным накатом.

