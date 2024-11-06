В Ногинске арестовали местного жителя, который поджег свою жену
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В Ногинске заключили под стражу местного жителя, который поджег свою супругу. Как рассказали в Прокуратуре Московской области, мужчина арестован до второго января следующего года.
Преступление было совершено вечером второго ноября в селе Стромынь под Ногинском. Между супругами произошла ссора, и мужчина облил голову и лицо жены воспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой.
Женщину госпитализировали с множественными ожогами, однако она скончалась в больнице.
Мужчине предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал свою вину.