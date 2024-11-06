В Ногинске арестовали местного жителя, который поджег свою жену

В Ногинске заключили под стражу местного жителя, который поджег свою супругу. Как рассказали в Прокуратуре Московской области, мужчина арестован до второго января следующего года.

Преступление было совершено вечером второго ноября в селе Стромынь под Ногинском. Между супругами произошла ссора, и мужчина облил голову и лицо жены воспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой.

Женщину госпитализировали с множественными ожогами, однако она скончалась в больнице.

Мужчине предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал свою вину.