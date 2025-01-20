В одной из подмосковных больниц появился новый маммограф

Во взрослой поликлинике Орехово-Зуевской больницы в деревне Давыдово ввели в работу новый цифровой маммограф, его закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современным цифровым оборудованием. Так, на прошлой неделе новый маммограф заработал в Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы. Сегодня запустили новый маммограф во взрослой поликлинике Орехово-Зуевской больницы в деревне Давыдово», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку техники в Орехово-Зуевской больнице направили 17,6 млн рублей. На аппарате будут проводить 20 исследований в смену. Отметим, что пройти маммографию можно по направлению врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.