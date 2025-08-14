В парке имени Виктора Талалихина в Подольске состоится фестиваль «Легенды улиц»

Спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц» пройдет в Подольске на территории парка имени Виктора Талалихина. В нем примут участие именитые спортсмены.

Всего на это лето в регионе запланировано около 2 тыс. спортивных мероприятий, отмечал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В программе фестиваля в Подольске — спортивные состязания, в том числе по баскетболу, скейтбордингу, самокатному спорту, BMX. Также пройдут показательные выступления профессиональных спортсменов.

Кроме того, выступят известные артисты, а еще все желающие смогут покататься на самокатах и скейтах на новой оборудованной трассе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции спортивных объектов в области.