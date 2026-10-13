В Подмосковье более 15 тыс. обучающихся приняли участие в мероприятиях ко Дню работников сельского хозяйства

Более 15 тыс. обучающихся Подмосковья приняли участие в мероприятиях, организованных ко Дню работников сельского хозяйства, профессиональный праздник в России отмечается каждое второе воскресенье октября. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности советники директоров по воспитанию совместно с педагогами провели для студентов и старших школьников мероприятия, посвященные особенностям современного агропромышленного комплекса и многообразию профессий в этой сфере. В рамках профессиональной мастерской «Агротехнологии настоящего и будущего» специалисты отрасли рассказали обучающимся об актуальных технологиях, применяемых в работе.

В ходе экскурсий на сельскохозяйственные предприятия и в фермерские хозяйства студенты познакомились с производством, узнали о возможностях профессиональной деятельности, а также попробовали себя в роли сотрудников. «Навигаторы детства» также организовали фотовыставку «Герои села: портреты тружеников.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.