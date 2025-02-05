В Подмосковье для детей участников СВО организовали мероприятия в рамках проекта «Синергия добра»

Для детей участников специальной военной операции из Волоколамска подготовили развлекательные, творческие и образовательные мероприятия, они пройдут в рамках благотворительного проекта «Синергия добра», который проводится при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, для некоторые из них уже посетили океанариум. Вскоре дети смогут принять участие в мастер-классах по живописи в Звенигородском государственном музее-заповеднике и в центре «Синергия добра».

«Этот год мы открываем новыми встречами и новыми мастер-классами для детей, которым нужна наша поддержка. Мы полностью убеждены, что детям необходимо повышенное внимание. И мы изо всех сил, как всегда, отдаем эту частичку любви, внимания и заботы», — сказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

Сопровождение участникам проекта окажут волонтеры. Они помогут организовать мероприятия и расскажут детям о России, Подмосковье и об акциях, которые проводят активисты движения.

«Синергия добра» представляет собой сообщество художников, которые рисуют с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.