Волонтерам Подмосковья рассказали о доступных федеральных и региональных мерах поддержки

В Московской областной Думе по итогам заседания Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике напомнили жителям о федеральных и региональных мерах поддержки добровольцев (волонтеров).

Так, волонтеры в порядке, предусмотренном законодательством РФ или договором, заключенным с добровольческой организацией, имеют право на обеспечение питанием, форменной и спецодеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, помещением во временное пользование. Также в числе мер поддержки — оплата проезда до места назначения и обратно, уплата страховых взносов на ДМС, либо на страхование жизни и здоровья.

Кроме того, предусмотрена выплата компенсации за счет средств федерального бюджета, если волонтеру был причинен вред жизни или здоровью при участии в ликвидации ЧС, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф. На выплату можно рассчитывать в случае причинения вреда здоровью или жизни при содействии в оказании помощи гражданам с опасными для окружающих заболеваниями, а также при участии в поиске лиц, пропавших без вести.

Для добровольцев, работающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, установлены единовременные выплаты в случае получения тяжелых травм, контузий, ранений, в том числе травм, ставших причиной инвалидности.

В Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона.

Кроме того, в Подмосковье проводится премия губернатора «Мы рядом. Доброе дело», в рамках которой 70 лауреатов могут получить финансовую поддержку. Помимо этого, доступны гранты и субсидии НКО на 14 млн руб., гранты победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов на 35 млн. руб.

Волонтеры в Подмосковье могут получить благодарность Мособлдумы, грамоту и нагрудный знак Министерства информации и молодежной политики региона.

Для волонтеров, оказывающих помощь в зоне СВО, установлены следующие региональные меры поддержки: поощрение активистов билетами на культурно-массовые мероприятия, вручение атрибутики и сувениров «Волонтеров Подмосковья», предоставление стажировок в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.