В Подмосковье до конца года модернизируют 500 комплексов фотовидеофиксации

Подмосковная комиссия по безопасности дорожного движения провела первое заседание. Оно прошло в Доме Правительства Московской области под председательством зампреда регионального правительства Артура Гарибяна, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам Гарибяна, в регионе до конца текущего года планируется модернизировать 500 существующих комплексов фотовидеофиксации, а также установить 300 новых.

За пять месяцев в области зафиксировали минимальное количество жертв ДТП за последние 10 лет. На 58% снизилось число аварий с участием водителей в нетрезвом состоянии. Таких ДТП произошло 55, в них погибли 11 человек (снижение на 78%).

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли свыше 6 тыс. нарушений, связанных с управлением авто в нетрезвом состоянии. Было возбуждено более 640 уголовных дел за повторное управление в состоянии опьянения.

В сентябре в регионе вступит в силу закон о запрете на продажу топлива несовершеннолетним. Также в области внедряют «умные» решения для борьбы с детским травматизмом. К примеру, первый в стране VR-тренажер для изучения ПДД школьниками.

В «Мострансавто» в целях снижения аварийности регулярно проводят инструктажи и стажировки, еженедельно разбирают ДТП с участием автобусов, внедрили систему «Антисон» для отслеживания признаков усталости водителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.