В Подмосковье к врачу через портал «Здоровье» записались более 5 млн человек

С начала 2026 года к врачу через региональный портал госуслуг «Здоровье» записались почти 5,5 млн жителей Подмосковья, он позволяет обеспечить максимально удобное и оперативное взаимодействие пациентов с медицинскими учреждениями региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ресурс работает круглосуточно и доступен для пользователей в любое время», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Портал позволяет записаться на прием к медицинскому специалисту, а также на телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать медицинские справки и не только. На его базе функционируют тематические сервисы здравоохранения Московской области: «Стань мамой в Подмосковье», «Детство», «Паллиативная помощь» и «Онкопортал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.