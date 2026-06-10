В Подмосковье ко Дню России привели в порядок более 250 въездных стел
Въездные стелы привели в порядок в округах Подмосковья ко Дню России
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В округах Подмосковья в рамках подготовки ко Дню России привели в порядок более 250 въездных стел. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ходе подготовки объектов с конструкций убрали пыль и смет, устранили повреждения и восстановили покрытие, провели покраску, озеленили прилегающие территории, обновили бордюрный камень.
«Стела — это визитная карточка города, первое, что привлекает взгляд при въезде и по чему складывается первое впечатление. Наши инспекторы совместно с администрациями муниципалитетов на постоянной основе поддерживают все въездные группы в чистоте и соответствии», – отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.