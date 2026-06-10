В Подмосковье ко Дню России привели в порядок более 250 въездных стел

«Стела — это визитная карточка города, первое, что привлекает взгляд при въезде и по чему складывается первое впечатление. Наши инспекторы совместно с администрациями муниципалитетов на постоянной основе поддерживают все въездные группы в чистоте и соответствии», – отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.