В Подмосковье на «ГжельФесте» представят работы 30 художников

Юбилейный «ГжельФест» пройдет в селе Речицы Раменского округа. В рамках мероприятия свои работы представят 30 художников, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Фестиваль организует Союз гжельских мастеров. На мероприятии можно будет увидеть работы как известных авторов и поделки юных мастеров из ДШИ «Гжель».

Также в программе — экскурсии в Музей Союза гжельских мастеров и музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова», мастер-классы по фарфору и гончарному искусству. Кроме того, на глазах зрителей будет проходить обжиг двухметровой скульптуры.

Фестиваль пройдет 11 июля. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.