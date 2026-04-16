Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино. В 2025 году в учреждении завершились работы по реконструкции.

«Мы понимаем, что в небольших городах люди еще сильнее чувствуют изменения, парк ли «Сказка» в Протвине или обновленный ДК — это наши маленькие победы. Но мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем благоустраивать территории. Знаем, как важно для жителей сохранить облик пространств. В каждом городе стараемся обсуждать планы с людьми. Задача — сделать не просто хорошо, а чтобы нравилось всем. В этом году сделаем сквер, который практически примыкает к Дому культуры», - отметил губернатор.

В центре открыто 23 кружка. На постоянной основе здесь занимаются около 700 жителей. Также при центре действуют вокальный коллектив, в состав которого входят и участники «Активного долголетия», и духовой оркестр.

В рамках реконструкции в центре обустроили кинотеатр. Он пользуется большой популярностью среди жителей, так как в городе не было кинотеатра. Также обустроили концертный и хореографические залы. Учреждение соответствует единому фирменному стилю, внедряемому во всех ДК Подмосковья.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/9 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/9 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/9 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/9 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 5/9 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 6/9 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 7/9 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 8/9 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 9/9

«В зале у нас стоит умная камера, которая считает количество людей. У нас работают различные кружки, появился новый коллектив бальных танцев «Зодиак» для взрослых, есть образцовый коллектив классического танца «Радость», а также театральный коллектив «Галерка» — лауреат различных премий, всероссийских и международных конкурсов», - рассказал директор центра Владимир Бармин.

В порядок привели и прилегающую к КДЦ территорию. Здесь благоустроили площадь, установили новые скамейки, создали парковки.

В Серпухове в 2024-2025 годах благоустроили площадь перед Спортивной школой олимпийского резерва, Лесной бульвар, лес у ТЦ «Слава», мемориальный комплекс «Рубеж обороны». Осенью 2025-го открылся обновленный парк «Сказка». В 2026-м планируется благоустроить сквер «Мирабель», а 2027-м — завершить благоустройство бульвара по улице Ленина и установить стелу «Воинской доблести».

Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки в Протвино губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел готовящийся к запуску центр ядерной медицины и адронной терапии.