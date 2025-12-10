В Подмосковье наградили управляющие компании лучших индустриальных парков

В Подмосковье прошла церемония награждения управляющих компаний наиболее эффективных индустриальных парков. Итоги мероприятия подвели в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сейчас на территории региона насчитывается 75 подобных объектов, в том числе три парка, которые открыли в текущем году. Уровень заполняемости парков превышает 90%.

Знаки качества, которые подтверждают высокий уровень профессионализма управляющих компаний в работе по развитию своих площадок, вручили пяти паркам. Это «Богородский», «М7-М12», «Элма-Домодедово», «Парк Весна», «Есипово».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству сразу трех новых индустриальных парков.