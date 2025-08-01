Андрей Воробьев и Антон Алиханов дали старт строительству сразу трех индустриальных парков в Подмосковье

Новые объекты начали строить в Дмитрове, Раменском и Жуковском. Это индустриальные парки «Клюс», «Импульс» и ГИП соответственно.

«Новые площадки займут более 487 га и дадут порядка 25,5 тыс. рабочих мест. Это именно те структурные изменения, о которых говорил президент на ПМЭФ: рост занятости в высокотехнологичных отраслях, где формируется конечный продукт», — отметил губернатор в своих соцсетях.

Фото: [ t.me/vorobiev_live ] Фото: [ t.me/vorobiev_live ]

В Дмитрове якорные резиденты — предприятия «Пневмостроймашина» и «ДСТ-Урал». Они будут производить гидравлику и тяжелую технику. В Жуковском откроются производства станков с ЧПУ, оборудования для авиапромышленности и автономных домов на воде. В Раменском будут производить полуфабрикаты, бытовую химию и вентиляционные системы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о преимуществах индустриальных парков и развитии индустриальных парков нового формата.