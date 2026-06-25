В Подмосковье отремонтировали более 550 игровых элементов на детских площадках

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

За неделю в Подмосковье выявили и устранили 553 дефекта игрового оборудования на площадках. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работы провели в Красногорске, Наро-Фоминском округе, Рузском, Дмитровском и Королеве. Специалисты проверяют целостность покрытия, надежность креплений, отсутствие острых кромок и барьеры, исключающие выход ребят на проезжую часть.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что в Подмосковье насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют им особое внимание, аварийные дефекты устраняются в течение суток.

Жителям напомнили, что сообщить о поломке на площадке можно в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.