В Подмосковье «Почетными донорами России» стали еще почти 400 жителей

С начала 2026 года звание «Почетный донор России» получили 363 жителя Подмосковья, в общей сложности в регионе проживают почти 28 тыс. почетных доноров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донорство — это пример высокой социальной ответственности и неравнодушия. Благодаря таким людям медицинские организации региона полностью обеспечены необходимым запасом крови и ее компонентов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Такое звание присваивают людям, которые безвозмездно сдали цельную кровь не менее 40 раз, плазму — не менее 60 раз (либо сочетали донации цельной крови и ее компонентов). Донорами могут стать все желающие старше 18 лет, у которых нет медицинских противопоказаний.

Узнать подробнее о правилах присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте.

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