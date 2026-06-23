В Подмосковье произвели более 76 тыс. тонн овощей защищенного грунта

С начала 2026 года в Подмосковье произвели почти 76,7 тыс. тонн овощной продукции в защищенном грунте, основной объем пришелся на огурцы и томаты – 49 тыс. и 26,3 тыс. тонн соответственно. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По итогам 2025 года Московская область вышла на первое место в России по производству овощей защищенного грунта – наши аграрии собрали 132,7 тыс. тонн. Мы продолжаем развивать это направление, в том числе благодаря реализации инвестпроектов», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

По его словам, подмосковные тепличные комплексы работают круглый год. Их оснащают автоматизированными системами контроля климата и цифровыми технологиями, что позволяет стабильно обеспечивать жителей продукцией в течение всего года.

В регионе также выращивают зеленные культуры, перцы, баклажаны и прочую продукцию. Среди лидеров в этой сфере – ООО «Агрокультура Групп» в Кашире, ООО «Луховицкие овощи», а также ООО «ТК «Подмосковье» в Воскресенске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.