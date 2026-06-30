В Подмосковье родинки с применением ИИ проверили почти 7 тыс. жителей

В Подмосковье с начала 2026 года цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта прошли почти 6,9 тыс. жителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Меланома считается одной из самых опасных форм рака кожи, отличающейся агрессивным течением. При этом раннее обнаружение патологии позволяет достичь значительных результатов в лечении и минимизировать риски для пациента», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, внедрение цифровых технологий позволяет повысить точность и качество диагностики. Систему цифровой дерматоскопии с применением искусственного интеллекта внедрили в областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и его филиалах. Врачи проверяют и делают снимки кожных образований с помощью специального аппарата — дерматоскопа, после чего нейросеть обрабатывает полученные изображения и анализирует их по множеству параметров, выявляя подозрительные признаки.

В ведомстве уточнили, что итоговое решение о постановке диагноза и тактике лечения принимает лечащий врач. Исследование можно будет пройти по направлению врача.

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