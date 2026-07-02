В Подмосковье с 2025 года в рамках проекта «Мегабак» собрали на переработку более 670 тонн металла

В Подмосковье в рамках выездного заседания круглого стола обсудили тему переработки металла. Мероприятие провел комитет Московской областной думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.

Как сообщил в рамках заседания депутат Госдумы РФ Денис Кравченко, в Подмосковье за 5 лет построили 10 комплексов по переработке отходов. Кроме того, рекультивировали 27 из 39 закрытых полигонов ТКО, установили около 200 тыс. контейнеров для сбора отходов, закупили свыше 1,5 тыс. мусоровозов.

С 2019 года в Подмосковье реализуется проект «Мегабак». В специальные контейнеры в 52 округах можно сдать на переработку бытовую технику, мебель, макулатуру, стекло, пластик, текстиль, жесть, а также металл. С 2025 года таким образом было собрано более 670 тонн металла. Сейчас в регионе насчитывается 61 площадка проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.