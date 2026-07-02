В Подмосковье с начала 2026 года провели более 2,5 млн телемедицинских консультаций
Востребованность телемедицины выросла практически вдвое в Московской области
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье выросла востребованность телемедицины. Так, с начала 2026 года в регионе провели более 2,5 млн таких консультаций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Только с начала года проведено более 2,5 млн консультаций — почти вдвое больше, чем годом ранее. Сегодня продлить рецепт, закрыть больничный, разобрать результаты анализов можно, не посещая поликлинику. Это экономит время пациентов, а значит — повышает доступность медицины», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, на сайте «Здоровье» или по телефону 122.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность трансформации первичного звена в Подмосковье.