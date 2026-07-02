В Подмосковье с начала 2026 года провели более 2,5 млн телемедицинских консультаций

«Только с начала года проведено более 2,5 млн консультаций — почти вдвое больше, чем годом ранее. Сегодня продлить рецепт, закрыть больничный, разобрать результаты анализов можно, не посещая поликлинику. Это экономит время пациентов, а значит — повышает доступность медицины», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.