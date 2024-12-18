В Подмосковье с начала года заключили около 1,4 тысячи целевых договоров со студентами медицинского колледжа

В Подмосковье с января этого года было заключено практически 1,4 тысячи целевых договоров со студентами областного медицинского колледжа, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Воспользоваться этой возможностью могут ребята, которые обучаются на первом, втором, третьем и четвертом курсах. В рамках договора студентам выплачивают стипендию, а после окончания обучения они должны проработать в одном из медучреждений области как минимум три года.

«Благодаря программе целевого обучения, студенты могут быть уверены в своем будущем, потому что после выпуска их ждет гарантированное трудоустройство», - отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Также в регионе молодые специалисты со средним медицинским образованием могут оформить доплату в размере семи тысяч рублей. Она выплачивается ежемесячно в течение трех лет.