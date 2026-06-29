Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье с начала лета промыли более 10,5 тыс. контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лидерами в этой работе стали Коломна, Раменское, Клин, Люберцы и Подольск. В этих округах промыли 561, 533, 471, 428 и 410 площадок соответственно.

В рамках уборки специалисты промывают мусорные баки, а также очищают ограждения и приводят в порядок прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.