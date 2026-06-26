В Подмосковье с начала лета промыли более 220 фонтанов. О работах рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Промывка позволяет очистить насосное оборудование и внутренние поверхности фонтанов от накопившихся солей и органики. В ее рамках сливают воду и очищают чаши. Затем их дезинфицируют. После этого приводят в порядок насосы и фильтры.

Ежедневно специалисты осматривают фонтаны и убирают плавающий мусор. Раз в неделю полностью сливают воду и промывают чашу и фильтры. Раз в месяц — проверяют насосы, подсветку, герметичность кабелей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов в регионе охватит около 1,8 тыс. объектов.