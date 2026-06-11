В Подмосковье с начала мая отремонтировали более 15 тыс. элементов детских площадок

В Подмосковье с начала мая 2026 года на детских игровых площадках отремонтировали более 15 тыс. элементов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Так, с начала мая балансодержатели детских игровых площадок в Московской области провели ремонтные работы на 15 462 элементах игровой инфраструктуры», - говорится в сообщении ведомства.

Больше всего элементов отремонтировали в Павловском Посаде — более 1,2 тыс. На втором месте Балашиха, где привели в порядок свыше 1 тыс. элементов, на третьем — Орехово-Зуево с показателем 987 элементов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов в регионе охватит около 1,8 тыс. объектов.