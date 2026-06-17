В Подмосковье стартовал международный автопробег поисковиков «Помним имя твое, Солдат!»

От Дома Правительства Московской области стартовала масштабная акция памяти - ежегодный автопробег поисковиков «Помним имя твое, Солдат!», маршрут охватывает территорию России и Белоруссии: колонна пересечет границу и пройдет через Витебскую, Минскую и Брестскую области республики. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«У России и Белоруссии общая история и общие герои. Наш долг сегодня — помнить и чтить их подвиг. Именно памяти об этом подвиге посвящён автопробег «Помним имя твое, Солдат!». Отдавая дань уважения павшим, мы проводим совместные патриотические мероприятия, ездим друг к другу в гости и вместе работаем на братских могилах, сохраняя историческую память», - подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В акции задействованы 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека, в Белоруссии к подмосковным отрядам присоединятся местные поисковики. В 2026 году миссия приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Всего по пути следования участники посетят девять воинских захоронений. В программе — торжественные митинги, субботники по благоустройству мемориалов и возложение цветов. В день 85-летия начала войны поисковики почтят память павших торжественным возложением цветов у Брестской крепости.

Акция стартовала в 2013 году, когда группа неравнодушных командиров поисковых отрядов на личных автомобилях отправилась в первый маршрут. Ее проводят при поддержке Правительства Московской области, Правительства Республики Беларусь, Постоянного Комитета Союзного государства, а также Россотрудничества. Завершится масштабный автопробег 26 июня у Дома Правительства Московской области.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.