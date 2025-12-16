В Подмосковье увеличат финансовую поддержку промышленности

В Подмосковье планируют увеличить финансовую поддержку промышленности в 2026 году более чем на 30% – на эти цели выделят более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня работа промышленников страны, в том числе и в Подмосковье, направлена на достижение технологического суверенитета в важнейших отраслях», — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что в регионе действует мера поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры, с 2016 году промпредприятиям выдали 68 субсидий на общую сумму 4,8 млрд рублей. По ее словам, в регионе реализуют более 450 проектов техсуверенитета. Кроме того, для реализации порядка 220 проектов инвесторам передали землю на льготных условиях.

Напомним, что узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.