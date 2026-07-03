В Подмосковье увеличилось число операций, проводимых в стационарах кратковременного пребывания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Сегодня так проводится уже 15% всех операций в Подмосковье — на 6% больше, чем в прошлом году», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

В стационарах кратковременного пребывания проводится лечение в тех случаях, когда не требуется длительная госпитализация. Такие стационары запустили в области около года назад — сначала в 16 больницах, а теперь примерно в 60.

Получить направление на лечение в стационарах кратковременного пребывания можно у лечащего врача при наличии медицинских показаний. Лечение проводится бесплатно в рамках ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.