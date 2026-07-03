В Подмосковье увеличилось число операций, проводимых в стационарах кратковременного пребывания
В стационарах кратковременного пребывания Подмосковья проводят 15% операций
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье увеличилось число операций, проводимых в стационарах кратковременного пребывания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сегодня так проводится уже 15% всех операций в Подмосковье — на 6% больше, чем в прошлом году», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
В стационарах кратковременного пребывания проводится лечение в тех случаях, когда не требуется длительная госпитализация. Такие стационары запустили в области около года назад — сначала в 16 больницах, а теперь примерно в 60.
Получить направление на лечение в стационарах кратковременного пребывания можно у лечащего врача при наличии медицинских показаний. Лечение проводится бесплатно в рамках ОМС.
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