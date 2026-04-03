В Подмосковье внедряют систему «Яндекс.Вектор» для контроля вакуумной уборки территорий

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко рассказал о внедрении в регионе системы «Яндекс.Вектор» для контроля уборки территорий.

Совместно с сервисом до середины апреля в Подмосковье разработают 225 новых маршрутов для вакуумных подметательно-уборочных машин. Всего в парке МБУ региона насчитывается более 90 единиц такой техники.

«В прошлом сезоне техника эффективно зарекомендовала себя, поэтому в этом году для нужд наших коммунальных предприятий закупили еще 45 единиц. Это важный инструмент для снижения пылевой нагрузки на дорожную сеть и дворы региона, особенно в летний сезон», — отметил Даниленко.

Он рассказал, что для разработки и корректировки маршрутов уборки используется ИИ. Он анализирует эффективность построения траекторий движения машин.

«После получения спецтехники муниципалитетам поручено внести все приоритетные локации в систему „Яндекс.Вектор“, после чего приступить к ее активному использованию на местах», — добавил министр.

До 15 апреля новую технику передадут МБУ 37 округов. Уборку территорий в рамках месяца чистоты завершат до 30 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по проведению Всероссийского субботника в регионе.