В Подмосковье ввели в действие почти 400 тыс. кв. м недвижимости в формате «Лайт индастриал»

В Подмосковье действуют шесть площадок в формате «Лайт индастриал» общей площадью 374 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области по итогам деловой программы архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья».