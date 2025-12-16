В Подмосковье ввели в действие почти 400 тыс. кв. м недвижимости в формате «Лайт индастриал»
Шесть площадок в формате «Лайт индастриал» ввели в действие в Подмосковье
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
В Подмосковье действуют шесть площадок в формате «Лайт индастриал» общей площадью 374 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области по итогам деловой программы архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья».
«Московская область стала одним из первых регионов, где активно развивается формат недвижимости «Лайт индастриал», — уточнила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова.
Такие площадки представляют собой промышленные коворкинги с готовой инфраструктурой, резидентам нужно будет подключить оборудование и запустить производство. Подобный формат позволяет запускать производства в течение трех месяцев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.