В Подмосковье за год легально перевезли более 42 млн кубометров строительного мусора

В Подмосковье в 2025 году легально перевезли более 42 млн кубометров строительного мусора. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Если учесть, что в среднем Московская агломерация генерирует порядка 50 млн кубометров, можно сказать: подавляющее большинство этого вида отходов вовлечено в легальный оборот», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

В регионе насчитывается 97 объектов приема и переработки строительного мусора. Также действует круглосуточная горячая линия по вопросам вывоза стройотходов «122#7». За год на нее поступило более 8,5 тыс. обращений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продемонстрировал работу регионального Центра содействия строительству гендиректору ПАО ДОМ.РФ Виталию Мутко.