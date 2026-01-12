В Подмосковье за год легально перевезли более 42 млн кубометров строительного мусора
В 2025 году в Подмосковье легально перевезли 42 млн кубометров стройотходов
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Подмосковье в 2025 году легально перевезли более 42 млн кубометров строительного мусора. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Если учесть, что в среднем Московская агломерация генерирует порядка 50 млн кубометров, можно сказать: подавляющее большинство этого вида отходов вовлечено в легальный оборот», — отметил глава министерства Виталий Мосин.
В регионе насчитывается 97 объектов приема и переработки строительного мусора. Также действует круглосуточная горячая линия по вопросам вывоза стройотходов «122#7». За год на нее поступило более 8,5 тыс. обращений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продемонстрировал работу регионального Центра содействия строительству гендиректору ПАО ДОМ.РФ Виталию Мутко.