Губернатор Подмосковья продемонстрировал работу ЦСС главе ДОМ.РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал генеральному директору ПАО ДОМ.РФ Виталию Мутко работу подмосковного Центра содействия строительству, который был создан в 2017 году для того, чтобы бизнес мог быстрее выходить на стройку. В ЦСС предпринимателям предоставляют проектного менеджера, который сопровождает строительство на всех этапах, в результате чего время согласования сократилось в шесть раз – до полугода.

«Московская область много строит, а ДОМ.РФ – это ключевая структура, которая создана для взаимодействия, поиска наиболее оптимальных путей во всем, что касается строительства. Мы давно сотрудничаем с Виталием Леонтьевичем, решали, к примеру, проблему обманутых дольщиков. Сегодня задача – максимально все перевести в «цифру» и заключить соглашение с ДОМ.РФ для того, чтобы в строительстве и жилья (МКД, ИЖС), и коммерческой недвижимости (фабрики, заводы, производственные площадки) мы могли работать в максимально оцифрованном режиме. А это другие скорости, другая эффективность инвестора – он быстрее выходит на производство», – сказал губернатор.

Работу центра курирует Главное управление государственного строительного надзора Московской области, там находятся 75 сотрудников из 14 министерств и ведомств, а также восьми подведомственных организаций. На сопровождении специалистов находятся 6,5 тыс. объектов с общим объемом инвестиций 1,5 трлн рублей. Это позволит создать в регионе порядка 200 тыс. рабочих мест.

«Центр содействия строительству — эффективный инструмент для развития малого и среднего бизнеса в Подмосковье. За счет государственного контроля, помощи в преодолении барьеров и работы на единой цифровой платформе строительство нежилых объектов выходит на новый уровень», – сказал Мутко.

Работа ЦЦ позволила Подмосковью стать лидером по объему выданных разрешений на строительство нежилых объектов и вводу в эксплуатацию в России по итогам 2024 года. Этому способствовали перевод в электронный вид 57 государственных услуг и создание цифровой платформы сопровождения проектов с использованием искусственного интеллекта – АИС ЦСС.

В мае следующего года в регионе также планируют запустить систему «Смартчек», что позволит нейросети предварительно проверять не только комплект документов на разрешение, но и их содержание. Кроме того, появится сервис «Нейроинспектор» – он будет вести проверку информационной открытости застройщика.

