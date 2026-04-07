В Подмосковье за месяц привлекли к ответственности 400 автомобилистов за парковку у контейнерных площадок
В Подмосковье за март привлекли к ответственности 400 автомобилистов, которые припарковали транспортные средства у контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Общая сумма наложенных штрафов составила более 4,4 млн рублей», — отметили в ведомстве.
Больше всего нарушений выявили в Ленинском округе, Одинцово и Красногорске — 73, 54 и 51 соответственно.
Жители могут сообщить о нарушении парковки через приложение «Народный инспектор».
