Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье за неделю выявили более 700 случаев парковки в неположенном месте. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, к административной ответственности были привлечены 709 собственников транспортных средств. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,8 млн рублей.

Больше всего нарушителей выявили в Ленинском округе, Мытищах и Одинцово — 163, 89 и 83 соответственно.

Сообщить о нарушении можно через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.