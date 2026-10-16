В подмосковном колледже «Энергия» пройдет день открытых дверей

В субботу, 17 октября, подмосковный колледж «Энергия» проведет единый день открытых дверей для школьников и их родителей. Мероприятие состоится на 10 площадках колледжа в трех городских округах (Балашиха, Реутов, Богородский) и позволит гостям познакомиться с направлениями подготовки и перспективами обучения. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В программу войдут практические занятия, экскурсии, встречи с работодателями и консультации по вопросам поступления. Для школьников организуют «Профи-трек» — общение с партнерами колледжа и представителями молодежных объединений. Гости смогут узнать о практиках, трудоустройстве и возможностях для молодых специалистов. С обучающимися и родителями встретятся представители НПО «Машиностроение», Авиационной корпорации «Рубин», банка ВТБ и ГУ МЧС России.

Для родителей пройдет родительское собрание «Открытый диалог». Специалисты колледжа расскажут об условиях поступления, преимуществах обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и ответят на вопросы.

Подробная информация о площадках и программе размещена в официальной группе колледжа.

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