В подмосковном Красногорске обновят навигацию на остановках

В подмосковном Красногорске продолжается работа по улучшению транспортной инфраструктуры, в ходе которой специалисты обновляют навигацию на остановках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Так, она появилась более чем на 20 остановочных пунктах. Работы прошли как в самом Красногорске, так и в других населенных пунктах округа. Среди них — микрорайон Опалиха О3, жилой комплекс «Изумрудные холмы», улица Народного Ополчения, 1-й проезд Народного Ополчения, рабочий поселок Нахабино, село Ильинское-Усово и жилой комплекс «Лесобережный». Вскоре указатели обустроят еще примерно на 50 остановочных павильонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.