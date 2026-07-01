В подмосковные больницы поступило 60 аппаратов УЗИ

С начала 2026 года в подмосковные медучреждения поступило 60 аппаратов УЗИ на сумму более 600 млн рублей, до конца года планируется поставить еще 62 единицы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Оснащение наших медицинских организаций новым диагностическим оборудованием является одной из основных задач», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, современная медтехника способствует более точной диагностике патологий, что позволяет назначить наиболее эффективное лечение. Технику закупают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Аппараты УЗИ уже поступили в Щелковскую, Наро-Фоминскую, Истринскую, Люберецкую больницу и другие медицинские учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.