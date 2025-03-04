В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне

В преддверии 8 Марта в первый месяц весны в подмосковных школах вместо традиционных звонков будут звучать песни о любви, семье и весне. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что их будут включать в рамках акции «Мелодии вместо звонков», организованной Минпросвещения России. Так, например, школьники услышат произведения «Песенка мамонтенка», «Мама — первое слово», «Из чего же сделаны наши мальчишки?», «Наши мамы», «Солнечный круг» и не только.

Помимо этого, ученикам региональных школ и колледжей в преддверии праздника рассказали о роли женщин в истории России на внеурочных занятиях «Разговоры о важном», добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.