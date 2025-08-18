В Подольске определили победителей седьмого тура соревнований «Короли дворовых площадок»

В Подольске выявили победителей седьмого тура соревнований «Короли дворовых площадок». Турнир прошел на стадионе школы №21. В нем приняли участие футболисты в возрастной категории U15.

Всего в Подмосковье на лето запланировали около 2 тыс. спортивных мероприятий, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

За победу в соревнованиях боролись семь команд. В финале встретились команды Lotuz и «Чупики». В результате победу одержали спортсмены из Lotuz.

Всего планируется провести девять турниров. Последние два пройдут 23 и 30 августа — для возрастных категорий U17 и U20 соответственно.

