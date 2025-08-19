В Подольске практически выполнили двухгодичный план по реконструкции теплосетей

В Подольске уже на 98% выполнили двухгодичный план по реконструкции теплосетей общей протяженностью более 9 км. Осталось провести работы на 193 м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что подготовка к осенне-зимнему периоду в регионе завершится 15 сентября.

В Подольске также завершаются работы еще по 28 контрактам и капитально ремонтируются котельные на улицах Ульяновых, Победы и Заводская. На объектах задействованы более 220 специалистов и 37 единиц техники.

В рамках модернизации системы водоснабжения в этом году на сетях установили пять новых частотных преобразователей. Общее количество единиц оборудования достигло 222. Завершается плановая замена задвижек — из 30 заменили 26.

В рамках подготовки к зиме почти из 2 тыс. МКД паспорта готовности оформили больше половины. Параллельно идет трансформация аварийно-диспетчерских служб.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу Единого центра управления ЖКХ Подмосковья.