В Подольске провели масштабный спортивный фестиваль «Легенды улиц». Местом проведения мероприятия стал парк имени Виктора Талалихина.

Всего в Подмосковье на лето запланировали около 2 тыс. спортивных мероприятий, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В фестивале приняли участие около 5 тыс. человек. В его рамках мастера езды на скейтбордах, самокатах и велосипедах BMX исполнили сложнейшие трюки, а профессиональные спортсмены поделились секретами мастерства.

Также прошли баскетбольные матчи 3×3 и 1×1, встреча с известным баскетболистом Виктором Кейру, мастер-классы и тренировки.

По итогам фестиваля спортсмены из Подольска Богдан Баранов, Михаил Абрамов и Макар Комков получили призы в рамках соревнований по велосипедному и самокатному спорту. Баранов завоевал сразу две награды Best Trick и титул лучшего райдера по BMX. Абрамов стал победителем в номинации Best Trick, Комков — в категории «Лучший райдер-самокатер» и Best Trick по самокату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реконструкции спортивных учреждений в области.