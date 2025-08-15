В Подольске в рамках патриотической акции собрали свыше 1,7 тонны гуманитарной помощи
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в ходе акции «Подольск помогает» собрали уже более 1,7 тонны гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Мероприятие проводится в рамках программы губернатора Московской области «Доброе дело».
Акция стартовала 11 августа и завершится сегодня. Ее участники собрали строительные материалы, газовые баллоны, продукты, средства личной гигиены и медицинские препараты.
В акции принимали участие образовательные и спортивные учреждения, учреждения молодежной политики, предприятия округа, неравнодушные жители.
