В Подольске в рамках патриотической акции собрали свыше 1,7 тонны гуманитарной помощи

В Подольске в ходе акции «Подольск помогает» собрали уже более 1,7 тонны гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Мероприятие проводится в рамках программы губернатора Московской области «Доброе дело».

Акция стартовала 11 августа и завершится сегодня. Ее участники собрали строительные материалы, газовые баллоны, продукты, средства личной гигиены и медицинские препараты.

В акции принимали участие образовательные и спортивные учреждения, учреждения молодежной политики, предприятия округа, неравнодушные жители.

В Подмосковье продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных направлениях поддержки участников СВО в Подмосковье.